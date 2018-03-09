Камеры запечатлели момент расстрела людей, находившихся в помещении магазина в штате Коннектикут. В результате действий нападавших ранения получили четыре человека, также пострадал один из преступников, попавший под дружественный огонь.

Правоохранители разместили в сети видеозапись обстрела магазина и его посетителей, произошедшего 27 февраля в городе Бриджпорт, расположенном в штате Коннектикут.Злоумышленники подъехали к помещению торговой точки на автомобиле, после чего двое подозреваемых, вооруженных пистолетом и полуавтоматической винтовкой AR-15, подбежали к входу и начали стрелять по людям, находившимся внутри.Один из преступников получил случайное пулевое ранение от "дружественного огня" и не сумел продолжить обстрел, однако его подельник в одиночку реализовал замысел, а затем оба налетчика скрылись на поджидавшей их легковушке.По данным полиции, в результате инцидента огнестрельные ранения получили четыре человека, пули попали пострадавшим в живот, руку и ягодицу, характер повреждений четвертого раненого не уточняется.Стражам порядка пока не удалось задержать нападавших.О причинах произошедшего не сообщается.