Шевченковский райсуд Киева избрал руководителю Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиру Рубану меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Украинский президент Петр Порошенко приказал главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку взять дело Рубана, задержанного накануне в Донбассе с большим количеством оружия, под личный контроль.

Шевченковский райсуд Киева избрал руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца, как и ходатайствовала прокуратура. Защита просила для Рубана домашнего ареста.Украинский президент Петр Порошенко приказал главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку взять дело Рубана, задержанного накануне в Донбассе с большим количеством оружия, под личный контроль. Как утверждают украинские силовики, Рубан пытался ввезти на Украину с территории Донецкой народной республики огромный арсенал с целью совершения терактов вплоть до убийства президента Порошенко и других представителей высшей власти.На встрече с главой СБУ в Киеве Порошенко подчеркнул, что речь идет не о перевозчике оружия: по словам президента, будут получены "неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть". Расследовать дело Рубана Порошенко поручил в кратчайшие сроки, передает "Интерфакс".Целью Рубана, по словам Порошенко, была дестабилизация общества через массовые террористические атаки. Доказательства, представленные главой СБУ, "являются неопровержимыми", добавил Порошенко. "Хочу разочаровать тех, кто утверждает, что им удастся или откупиться, или отползти", — отметил он.Сам Владимир Рубан заявил в суде, что не знал о найденном силовиками в его машине оружии, передает РИА Новости. По мнению обвиняемого, это была организованная операция против него: следственная группа "выехала для его задержания еще 5 марта".