Актера Михаила Ефремова распекли за сорванный спектакль в Самаре. Приложили артиста как эксперты, так и простые зрители.
Актера Михаила Ефремова распекли за сорванный спектакль в Самаре. Приложили артиста как эксперты, так и простые зрители.
О произошедшем высказался член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян. Специалист уверен, что настоящий артист не должен позволять себе такие выходки.
"Зрителя прежде всего нужно уважать. Не важно, в провинции эти люди живут или в столице, уважения они заслуживают равнозначного. Нельзя в пьяном виде выходить на сцену и посылать зрителей матом", – набросился на Ефремова он. Эксперт считает, что эти прописные истины должны быть очевидны и понятны любому артисту.
"Но видимо Михаил посчитал иначе, очень жаль..." – заключил он в беседе с корреспондентом Dni.Ru. Сам Ефремов считает, что его просто неправильно поняли. "Немножко не догнали, вот и все. Точнее даже одна женщина не поняла, которая это все писала", – кратко ответил он на вопрос журналиста газеты "Московский комсомолец".
Досталось артисту и от простых зрителей. В Сети распространяют фото и видео со спектакля. Многие просто в бешенстве от откровенно неуважительного поведения актера.
"Ефремов практически убежал со сцены со словами: "Самара, спасибо, что дотерпели" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – рассказывает один из очевидцев. "Билеты не дешевые, кто из первых рядов крикнул:"Погромче!" И тут великий актер рассердился, начал материться, обозвал мужчину, но потом начал говорить громко! Спектакль не понятный, дебилизм честно!" – поддерживает волну критики другой.
Напомним, что Ефремов опоздал на 35 минут, чем почти сорвал спектакль. Затем, по словам свидетелей, он на протяжении трех часов время от времени позволял себе нецензурные выражения в адрес зрителей.