Актера Михаила Ефремова распекли за сорванный спектакль в Самаре. Приложили артиста как эксперты, так и простые зрители.

Актера Михаила Ефремова распекли за сорванный спектакль в Самаре. Приложили артиста как эксперты, так и простые зрители.О произошедшем высказался член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян. Специалист уверен, что настоящий артист не должен позволять себе такие выходки."Зрителя прежде всего нужно уважать. Не важно, в провинции эти люди живут или в столице, уважения они заслуживают равнозначного. Нельзя в пьяном виде выходить на сцену и посылать зрителей матом", – набросился на Ефремова он. Эксперт считает, что эти прописные истины должны быть очевидны и понятны любому артисту."Но видимо Михаил посчитал иначе, очень жаль..." – заключил он в беседе с корреспондентом Dni.Ru. Сам Ефремов считает, что его просто неправильно поняли. "Немножко не догнали, вот и все. Точнее даже одна женщина не поняла, которая это все писала", – кратко ответил он на вопрос журналиста газеты "Московский комсомолец".Досталось артисту и от простых зрителей. В Сети распространяют фото и видео со спектакля. Многие просто в бешенстве от откровенно неуважительного поведения актера."Ефремов практически убежал со сцены со словами: "Самара, спасибо, что дотерпели" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – рассказывает один из очевидцев. "Билеты не дешевые, кто из первых рядов крикнул:"Погромче!" И тут великий актер рассердился, начал материться, обозвал мужчину, но потом начал говорить громко! Спектакль не понятный, дебилизм честно!" – поддерживает волну критики другой.Напомним, что Ефремов опоздал на 35 минут, чем почти сорвал спектакль. Затем, по словам свидетелей, он на протяжении трех часов время от времени позволял себе нецензурные выражения в адрес зрителей.