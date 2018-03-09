Камера в вагоне метро запечатлела момент взрыва, который прогремел 15 сентября 2017 года на станции Parsons Green. Тогда пострадали 30 человек. Видеозапись обнародована только сейчас.

Обнародована видеозапись из вагона лондонского метро, где 15 сентября 2017 года прогремел взрыв. Тогда ранения получили 30 человек.Съемка была сделана камерой, которая была установлена в вагоне, где сработало взрывное устройство. На записи видно яркую вспышку. Затем пассажиры метро разбегаются в панике.Как сообщалась ранее, взрыв на станции Parsons Green устроил Ахмед Хассан Мохаммед Али. По данным следствия, 18-летний злоумышленник, в руках которого был пластиковый пакет из супермаркета поставил его у своих ног в середине поезда и вышел на станции Putney Bridge. Когда поезд подъехал на Parsons Green произошел взрыв.В данный момент все еще идет расследование этого инцидента. Али полностью отрицает свою вину, он находится под стражей.