В деревне Кирсановка Омской области в результате пожара в частном доме погибли три человека - сестры в возрасте двух и пяти лет, а также их 75-летний дедушка.

В деревне Кирсановка Омской области в результате пожара в частном доме погибли три человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону. В ведомстве уточнили, погибли сестры в возрасте двух и пяти лет, а также их 75-летний дедушка.На данный момент по факту инцидента проводится проверка. Следователи осмотрят место ЧП, чтобы установить причину возгорания, передает "Интерфакс".