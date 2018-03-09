Предложение нормализовать отношения России и Грузии, поступившее от премьер-министра Георгия Квирикашвили российским властям, президент Грузии Георгий Маргвелашвили оставил без комментариев.

Предложение нормализовать отношения России и Грузии, поступившее от премьер-министра Георгия Квирикашвили российским властям, президент Грузии Георгий Маргвелашвили оставил без комментариев.С 2012 года в Грузии осуществляется стратегическая политика терпения, пояснил журналистам в Брюсселе Маргвелашвили, и за прошедшие годы критики такой политики не было. Политика была принята парламентом декларацией 2013 года, работа продолжается, подчеркнул он, отказавшись от комментария по поводу заявления Квирикашвили, передает "Интерфакс".