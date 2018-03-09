Лидеры стран Прибалтики выступили на стороне Польши в ее споре с Евросоюзом.

Лидеры стран Прибалтики выступили на стороне Польши в ее споре с Евросоюзом. Камнем преткновения стала польская судебная реформа. Поляки снизят возрастной ценз для судей с 70 до 65 лет, вдобавок судей в Национальный судебный совет будет выбирать парламент, а не сами члены сообщества. Целью реформы является люстрация. Польша избавляется от работников судебной системы, начавших карьеру до падения власти коммунистов. Критики в Евросоюзе уверены, что реформа угрожает независимости польской судебной системы, пишет "Интерфакс".В пятницу на встрече в Вильнюсе премьеры прибалтийских отказались поддержать возможные санкции ЕС против Польши. "Мы не хотим, чтобы применялись какие-либо санкции в отношении Польши", — заявил латвийский премьер Марис Кучинскис. Литовский премьер Саулюс Сквярнялис подтвердил, что понимает стремление Польши к такому ходу реформы, и "Литва поддержит Польскую Республику". Эстонский премьер Юри Ратас выразил надежду на путь диалога и отказ от ограничения права голоса Польши на заседаниях ЕС.