В Сирии через тридцать минут после прекращения гуманитарной паузы террористы обстреляли пункт пропуска в Эль-Вафидин.

В Сирии через тридцать минут после прекращения гуманитарной паузы террористы обстреляли пункт пропуска в Эль-Вафидин. Огонь велся из зенитных орудий. К счастью, жертв удалось избежать, пишет ТАСС.Как рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, за время паузы в Восточную Гуту удалось проехать 15 грузовым машинам. После разгрузки грузовики вывезут из Гуты несколько десятков мирных жителей и боевиков с семьями.