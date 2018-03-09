Президент России Владимир Путин объяснил в интервью NBC, что если кто-то из россиян и работал на американских кандидатов, то он об этом не знает. Кроме того, люди, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы, с тем же успехом могли быть американцами.

Президент России Владимир Путин объяснил в интервью NBC, что если кто-то из россиян и работал на американских кандидатов, то он об этом не знает. "Это не мои проблемы", — добавил российский лидер. Кроме того, люди, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы, с тем же успехом могли быть американцами.Президент РФ также обратил внимание на сложность мироустройства и затруднения в отношениях России и США, передает ТАСС.16 февраля обвинили 13 россиян и 3 российские организации во вмешательстве в американские выборы. Среди обвиняемых — предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".Президент США Дональд Трамп, его ближайшее окружение и Москва подозрения о вмешательстве отвергают.