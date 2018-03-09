Пьяная девушка из Волжского на BMW сначала проигнорировала требования стражей порядка остановиться, а затем протаранила четырнадцатую. Когда лихую даму наконец задержали, она заявила, что не пыталась скрыться.

Лихая жительница Волжского устроила гонки с экипажем ГИБДД, а затем и аварию в ночь с 7 на 8 марта. Когда дерзкую девушку задержали, она начала отрицать факт погони. Все случившееся снял регистратор патрульной машины.Полицейские обратили внимание на автомобиль BMW, который несмотря на ледяной дождь, ехал на приличной скорости около 03:30 в четверг, 8 марта, на одной из улиц Волжского.Требование стражей порядка об остановке водитель проигнорировал и продолжал движение, пока не врезался в ВАЗ- 2114. Затем полицейским все-таки удалось задержать нарушителя, которым оказалась 30-летная местная жительница с признаками алкогольного опьянения.Уже в патрульной машине женщина сразу стала отрицать факт погони."Ты лишение оформляешь? Ну это подарок на 8 марта. Я сразу остановилась, дай я покурю! Никуда я не скрывалась, сразу припарковалась на месте!" — заявила девушка полицейским.По информации местных СМИ, в результате инцидента в отношении нарушительницы было оставлено два административных протокола по статьям "Отказ от прохождения медицинского освидетельствования" и "Невыполнение требований об остановке".