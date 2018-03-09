Российский ходок Станислав Емельянов пожизненно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация отсчитывается с 15 декабря 2017 года.

Российский ходок Станислав Емельянов пожизненно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация отсчитывается с 15 декабря 2017 года.27-летний россиянин обвинен в использовании или попытки использования запрещенной субстанции и запрещенных методов подготовки, сообщает ТАСС. Весной 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал его на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, аннулировав его результаты с 2 июня 2015 года.