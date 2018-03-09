09.03.2018

2018-03-09 18:00:25

Российского атлета пожизненно отстранили из-за допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала российского ходока Станислава Емельянова. Ему запретили участвовать в соревнованиях пожизненно.



Спортсмена признали виновным в нарушении антидопинговых правил, передает . Дисквалификация отсчитывается с 15 декабря 2017 года, сообщили в пресс-службе организации.