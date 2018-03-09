Главный конструктор Специального технологического центра Роман Иванов рассказал о создании российского перспективного боевого квадрокоптера.

Главный конструктор "Специального технологического центра" Роман Иванов рассказал о создании российского перспективного боевого квадрокоптера. Сейчас первые образцы летательного аппарата проходят испытания. Заново разработанные двигатель и винт позволяют коптеру перемещаться в воздухе практически бесшумно.Как сказал Иванов в интервью телеканалу "Звезда", американские специалисты в отчетах поражаются характеристиками и качеству российской продукции. В разработке новой машины участвовали создатели беспилотника "Орлан", выпускаемого в 11 модификациях. "Орланы" могут вести воздушную оптико-электронную разведку, выдавать целеуказания, создавать помехи для систем GSM и GPS.