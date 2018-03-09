В пятницу во время визита в Эфиопию министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В пятницу во время визита в Эфиопию министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Министр считает договоренность шагом в правильном настроении."Безусловно, это необходимо для того, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова", — сказал Лавров. В то же время министр не стал комментировать предположение, что к переговорам северокорейского лидера побудили санкции ООН.Трансляцию совместной пресс-конференции главы МИД РФ Сергей Лаврова с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом вели телеканал "Россия 24" и сайт "33Live.RuRu".