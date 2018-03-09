Контрольный матч между национальными футбольными сборными России и Германии пройдет15 ноября в немецком Лейпциге. Ранее стало известно, что 10 сентября российская команда на родине проведет товарищеский матч с чехами.

Контрольный матч между национальными футбольными сборными России и Германии пройдет15 ноября в немецком Лейпциге. Ранее стало известно, что 10 сентября российская команда на родине проведет товарищеский матч с чехами."Проведение домашних матчей сборной Германии в Гельзенкирхене и Лейпциге подчеркивает, что наша команда находится дома в любом регионе страны. Это отличная возможность поблагодарить за поддержку наших болельщиков по всей стране", — отметил менеджер команды Оливер Бирхофф, которого цитирует ТАСС.