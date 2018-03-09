Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения для руководителя украинского Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, задержанного накануне в Донбассе с большим количеством оружия. Украинские силовики утверждают, что Рубан пытался ввезти на Украину с территории Донецкой народной республики огромный арсенал.

Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения для руководителя украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного накануне в Донбассе с большим количеством оружия. По сообщению интернет-издания "Страна.ua", украинские силовики утверждают, что Рубан пытался ввезти на Украину с территории Донецкой народной республики огромный арсенал.Это ящики ручных гранат и гранат для подствольных и автоматических гранатометов, осколочные заградительные мины, кумулятивные заряды РПГ-7, детонаторы различных типов, ручные гранатометы РПГ-22, 120-миллиметровые мины, миномет калибра 50 миллиметров с боекомплектом, больше дюжины автоматов и ручных пулеметов, десятки тысяч патронов.В объявленном Рубану подозрении от Службы безопасности Украины, копию которого обнародовало украинское издание, говорится, что задержанный планировал убийство президента Украины, главы МВД и секретаря Совета национальной безопасности и обороны, расстрел здания Верховной рады и администрации президента в центре Киева для дестабилизации ситуации в стране. Совершить террористический акт Рубан якобы планировал по своим идейным убеждениям, передает РИА Новости.На заседании суда Владимир Рубан полностью отверг все выдвинутые против него обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины, передает ТАСС. По его словам, он считает происходящее организованной операцией спецслужб — в частности, офицером с позывным "Кедр". На уточняющий вопрос прокурора Рубан подтвердил, что выполнял функции водителя и не знал, что в перевозимой им в микроавтобусе мебели было спрятано оружие.Рубана задержали утром 8 марта при пересечении линии разграничения в районе КПП "Майорск". При проверке мебели, которую перевозил руководитель "Офицерского корпуса", нашли минометы, автоматы Калашникова, взрыватели и другое оружие. Через линию разграничения все это провозилось под видом имущества семьи переселенцев. Супруга Рубана рассказала местным СМИ, что утром 8 марта в их квартире прошел обыск.