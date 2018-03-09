Подозреваемый в подготовке терактов руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан с 2013 года сотрудничал с движением Украинский выбор Виктора Медведчука, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. И добавил, хотя в соцсетях затерли воспоминания, удалось поднять много интересной информации

Подозреваемый в подготовке терактов руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан с 2013 года сотрудничал с движением "Украинский выбор" Виктора Медведчука, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. И добавил, хотя в соцсетях затерли воспоминания, удалось поднять много интересной информации, передает "Интерфакс".Также Грицак сообщил о причастности к терактам главы ДНР Александра Захарченко и министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева к подготовке террористических актов на Украине. Рубан, Захарченко и Тимофеев собирались устроить теракты в Киев, заявил Грицак и продемонстрировал на брифинге видео, где якобы представители ДНР и Рубан разговаривают об оружии и боеприпасах.По словам Грицака, сейчас у следствия достаточно веских доказательств, сообщает ТАСС.Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил главе СБУ оперативно расследовать дело Владимира Рубана, задержанного СБУ 8 марта на КПП "Майорск" при попытке ввезти с неподконтрольной Киеву территории Донбасса арсенал оружия.Ему предъявили обвинения по трем статьям УК Украины: "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению", "Террористический акт", По версии обвинения, Рубан готовил масштабные террористические акты, в частности, покушение на президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. Суд оставил Рубана под арестом на 2 месяца.