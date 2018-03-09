Экс-первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс высказала свое мнение по вопросу допинга в спорте и заявила, что применяла запрещенные препараты только в качестве терапевтических исключений.

Экс-первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс высказала свое мнение по вопросу допинга в спорте и заявила, что применяла запрещенные препараты только в качестве терапевтических исключений.Ранее 9 марта Уильямс выиграла свой первый матч после возвращения в теннис. Спортсменка пропустила больше года из-за рождения ребенка."Я никогда не сдавала положительных допинг-проб. У меня всегда были терапевтические исключения, вы можете проверить факты, — заявила Уильямс, которую цитирует RT со ссылкой на ESPN. — У меня есть ребенок, и я никогда не смогла бы смотреть ей в глаза и говорить: "Мама жульничала". Это было бы безответственно. У меня всегда было именно такое отношение к вопросу допинга".