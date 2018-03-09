Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе. Эта победа стала первой для Уильямс на турнирах WTA после рождения ребенка.

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе. Эта победа стала первой для Уильямс на турнирах WTA после рождения ребенка.Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3. Следующей соперницей Уильямс станет голландка Кики Бертенс, "посеянная" на турнире под 29-м номером. Ранее Серена Уильямс в паре с сестрой Винус проиграли в матче 1/4 финала Мировой группы Кубка Федерации.