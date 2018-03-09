Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Кроме того, спортсмен рассказал про свою форму, борьбу с трудностями и несправедливостью.

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Кроме того, спортсмен рассказал про свою форму, борьбу с трудностями и несправедливостью.Победа Шипулина стала для России первой в нынешнем сезоне."Настраивался, конечно, на эту гонку особенно. Я бы не тренировался так много на протяжении месяца, чтобы плохо здесь пробежать, — сказал Шипулин, которого цитирует пресс-служба Союза биатлонистов в России. — Хотелось доказать, что я был в очень хорошей форме. Я рад, что все так получилось. Главная моя задача была – не опускать руки, доказать, что не сдаюсь перед этими трудностями. Доказать это я мог только результатами"."Конечно, было тяжело, — отметил российский биатлонист. — Спасибо моей команде, тренерам, которые постоянно старались меня отвлекать от этой ситуации. Первое время было тяжело. Вся эта несправедливость непонятна – до сих пор МОК не ответил, почему нас не пригласили. До сих пор больше вопросов, чем ответов".