Украинские силовики сосредоточивают у линии соприкосновения в Донбассе тяжелое вооружение - артиллерию и реактивные системы залпового огня Град. Об этом заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Украинские силовики сосредоточивают у линии соприкосновения в Донбассе тяжелое вооружение — артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.По его словам, разведка ДНР зафиксировала пять 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" и четыре 122-миллиметровые РСЗО "Град". Также близ линии соприкосновения выявлено 19 гаубиц калибром 122 миллиметра, 17 танков и четыре противотанковые пушки. При этом контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота на Украине двумя месяцами ранее. По последним данным ООН, число жертв конфликта превысило 10 тысяч человек, передает РИА Новости.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. С 2014 года принято три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на это, перестрелки не утихают.