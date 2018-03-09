Правительство Турции открыло границы перед десятками тысяч террористов для входа в Сирию, а также способствует вооружению боевиков и финансированию их деятельности, заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

Правительство Турции открыло границы перед десятками тысяч террористов для входа в Сирию, а также способствует вооружению боевиков и финансированию их деятельности, заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. По его словам, турецкие власти создали для террористов лагеря военной подготовки на своей территории, а также облегчили для них доступ к химическому оружию. Кроме того, продолжил Джаафари, террористические группировки "по наущению турецкого правительства" ограбили заводы в Алеппо, стоимость награбленного оценивается в десятки миллиардов долларов.Но Турция, по словам постпреда, не ограничилась совершением этих преступлений против сирийского народа и начала прямую агрессию в Африне. Он добавил, что Анкара в своих официальных заявлениях отказалась соблюдать положения резолюции 2401 о прекращении военных действий на всей территории Сирии, пишет РИА Новости.Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что турецкие Вооруженные силы в рамках операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии окружили город Африн и в любой момент могут войти в него. По его данным, с начала проведения "Оливковой ветви" в регионе Африн был нейтрализован 3171 террорист, передает ТАСС.