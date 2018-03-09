8 марта житель города Камышина увидел из окна, как двое молодых людей и одна женщина избили мужчину 40-45 лет, после чего один из злоумышленников сел в автомобиль и проехал по ногам пострадавшего. Затем, по словам очевидца, мужчину загрузили в багажник и увезли в неизвестном направлении.

В Волгоградской области водитель Porsche Cayenne переехал мужчину, затем загрузил его в багажник и скрылся. Следственный комитет начал проверку, сообщает СК РФ в своем канале в Telegram.По данным ведомства, 8 марта житель города Камышина увидел из окна, как двое молодых людей и одна женщина избили мужчину 40-45 лет, после чего один из злоумышленников сел в автомобиль и проехал по ногам пострадавшего. Затем, по словам очевидца, мужчину загрузили в багажник и увезли в неизвестном направлении.Следователям удалось выяснить, что номера машины, которые назвал свидетель, находятся в розыске и на какой-либо автомобиль официально не устанавливались.