Слова главы Стратегического командования Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена о том, что подлодки США могут уничтожить Россию, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал плодом фантазии.

Слова главы Стратегического командования Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена о том, что подлодки США могут уничтожить Россию, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал плодом фантазии.Швыткин пояснил, что обороноспособность России укрепляется из-за опасностей извне, Россия не собирается нападать, это от США и НАТО звучат различные угрозы.Также Швыткин напомнил о демонстрации президентом России Владимиром Путиным новейшего вооружения, носящего оборонительный характер, и предложил сесть за стол переговоров. И выразил сожаление риторикой американского генерала, передает RT.Ранее в Пентагоне заявили, что подлодки США способны уничтожить Россию и Китай.