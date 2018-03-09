Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий договорился с голландским клубом Витесс о подписании контракта.

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий договорился с голландским клубом "Витесс" о подписании контракта.Соглашение между Слуцким и командой будет подписано после получения российским специалистом разрешения на работу в Нидерландах, сообщает ТАСС со ссылкой на голландское издание Telegraaf. Кандидатура 46-летнего тренера является приоритетной для руководства "Витесса", владельцем которого является российский бизнесмен Александр Чигиринский.Сейчас клуб возглавляет голландец Хэнк Фрейзер, с которым клуб впервые завоевал Кубок страны. Ожидается, что специалист перейдет в другой клуб после нынешнего сезона.