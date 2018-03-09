Ментяра гонится за нарушителем правопорядка по пляжу одного из курортных городов. Прямо на берегу он видит лежащего и издыхающего дельфина. Думает: если дельфин погибнет жалко рыбу, да и инфекцию может в море занести какую, да и вообще изучить надо, а где изучишь, о-о, в зоопарке, там разберутся. Как его нести в зоопарк нарушитель уходит, год его ловил. Видит сидит неподалёку втыкнувший плотненько нарик. Мент выводит его из сосотояния прихода, и ему говорит:
-Мужик, хватай дельфина и бегом в зоопарк, не видишь, что ли, издыхает животное.
Нарик:
-А, что? Ща всё сделаем командир.
Проходит несколько часов, мент ловит бандюка, допрашивает и всё такое, короче, счастливый, с чувчтвом выполненного долга идёт домой. И видит по бульварчику рулит нарик с дельфином по
еще анекдот!