Внезапное падение снега с крыши надземного пешеходного перехода на машину в Москве попало в объектив регистратора. В результате инцидента на дублере Рублевского шоссе автор записи лишился лобового стекла своего автомобиля.

Автомобилист лишился лобового стекла, проехав под надземным переходом на дублере Рублевского шоссе в Москве – инцидент, произошедший днем 8 марта, попал в объектив камеры регистратора пострадавшего транспортного средства.Снег сорвался с крыши перехода и упал на легковой автомобиль, водитель которого, на свою беду, оказался не в том месте и не в то время.Мужчина, управлявший авто, не ожидал такого развития событий, и среагировать на произошедшее не успел.