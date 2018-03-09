Кресло министра иностранных дел в новом правительстве Германии займет бывший министр юстиции Хайко Маас. Его кандидатура предложена вошедшей в коалицию с блоком канцлера Ангелы Меркель Социал-демократической партией Германии. Нынешний министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль покинет правительство.

Кресло министра иностранных дел в новом правительстве Германии займет бывший министр юстиции Хайко Маас. Об этом рассказали журналистам в Берлине глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Андреа Налес и исполняющий обязанности председателя СДПГ Олаф Шольц. Нынешний министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль покинет правительство.Социалисты получили право назначить главу МИД после создания коалиции между СДПГ и блоком канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По мнению Налес, Хайко Маас "будет очень хорошим министром иностранных дел", передает РИА Новости. На своем предыдущем посту, возглавляя германский Минюст, Маас зарекомендовал себя как непримиримый противник радикализма.Андрес Налес также представила собственно Олафа Шольца в качестве будущего вице-канцлера и министра финансов, передает ТАСС. Также социал-демократы предложили кандидатуры на должности еще нескольких министров в новом правительстве.Генсека СДПГ Хубертуса Хайля предложено назначить министром труда и социальных дел, Катарину Барлей — министром юстиции, главу берлинского округа Нойкельн Франциску Гиффей — министром по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, Свеню Шульце — министром охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов.