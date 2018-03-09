«Несмотря на зимний мороз, в воздухе пахнет весной и вы, женщины, цветите, как эти цветы», - поздравляла Мария Сорокина...

Сотрудники ДПС УВД по ЦАО и председатель Общественного совета при УВД по ЦАО Мария Сорокина встречали женщин за рулём с весенними тюльпанами и поздравлениями.«Несмотря на зимний мороз, в воздухе пахнет весной и вы, женщины, цветите, как эти цветы», - поздравляла Мария Сорокина. Женщины за рулем были очень рады и выражали слова благодарности.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61