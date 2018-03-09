Знаменитый артист Михаил Ефремов оказался в центре громкого скандала. Актер чуть не сорвал спектакль в Самаре.

Знаменитый артист Михаил Ефремов оказался в центре громкого скандала. Актер чуть не сорвал спектакль в Самаре.О провальном выступлении рассказали возмущенные зрители. Некоторые из них отдали за билеты больше пяти тысяч рублей, а получили, как выразились критики, "московскую шнягу"."Сходила 7-го марта на спектакль театра " Современник", гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось ждали артиста Ефремова (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет недовольная зрительница Лариса. Она добавила, что актер объявился в весьма странном состоянии."Он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так , как ничего не слышно-радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию", – заявила Лариса. Зрительница отметила, что многие были обескуражены таким поведением.Примечательно, что практически никто не возмущался. "В зале был министр культуры, не моргнувший глазом, было неудобно – ему-то все нравилось, по всей видимости". – объяснила она.Некоторые покинули зал еще до окончания спектакля. "Простите, товарищи артисты, на ваш поклон не хватило мужества остаться. Но в целом, праздник удался – вместо спектакля получили "зоопарк", – заключила Лариса.Другие пользователи сети поддержали волну критики. "Надо людям массово написать и потребовать возврата денег за билеты. Ещё за мат в свой адрес 7000 отдавать!" – возмущается комментатор. "У нас(в Лос Анжелесе) Ефремов был тоже пьян. ждали начала спектакля почти час", – делится опытом другой. Сам Ефремов произошедшее никак не прокомментировал.