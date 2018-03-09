Такая опция предусмотрена в проекте Умный город, который сейчас ведет Минстрой.

В России в среднесрочной перспективе могут появиться индивидуальные тарифные планы на потребление услуг ЖКХ. Такую идею потенциально готов проработать Минстрой. По словам заместителя главы ведомства Андрея Чибиса, такая опция станет возможной после введения автоматизированного контроля потребления и считывания показателей счетчиков за коммунальные услуги."Перед нами стоит задача автоматизации всей этой системы, чтоб рационально загружать мощности, включая те, что уже построены, не строя новую инфраструктуру <”> Это позволит ввести дисконтные программы для потребителей, как в сотовой связи", — заявил он в ходе заседание рабочей группы по проекту "Умный город".В качестве примеров он привел варианты тарифных планов "эконом", "оптимум" и "безлимит". Заместитель министра рассказал, что идея "умного ЖКХ" — часть из принципов программы "Умный город", которая в свою очередь может стать частью приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда".Введение полноценных тарифных планов возможно в первую очередь в области электроснабжения, считает исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Развитие" Алексей Макрушин. Во-первых, почти в 100% домохозяйств страны уже установлены счетчики. Во-вторых, в течение дня стоимость электричества меняется и зависит от спроса внутри единой энергосистемы."Уже сейчас в России распространены трехзонные счетчики, которые позволяют отслеживать потребление энергии в квартире в разное время суток. Ориентируясь на их показатели потенциально можно формировать различные тарифные планы, которые будут зависеть от ритма жизни потребителя, как это уже установлено в США или Великобритании", — допускает эксперт.Например, работающее население, скорее всего, привлечет вариант с покупкой электричества в темное время суток. В это время спрос на энергию со стороны крупных потребителей снижается и ее стоимость уменьшается. Пенсионеров, которые большую часть дня проводят дома, наоборот заинтересует опция с возможностью закупки электричества по единой цене в течение суток.Теоретически, ввести индивидуальные тарифы возможно и для потребления воды, однако такая задумка едва ли заинтересует и потребителей и поставщиков. Во-первых, до сих пор около трети домохозяйств не оснащены индивидуальными счетчиками воды. Во-вторых, в отличие от электричества, спрос на воду в течение дня равномерный и сформировать какие-то коммерчески обоснованные тарифы будет затруднительно.Привязать тарифы проще не столько к потреблению воды сколько к ее температуре, считает Алексей Макрушин. По словам эксперта, подобная практика есть в странах Прибалтики: жители дома заключают договор с поставщиком о температуре горячей воды и в зависимости от этого формируется стоимость кубометра.А вот тарифицировать услуги по подаче тепла едва ли получится. Спрос на эту опцию сильно зависит от погодных условий и организовать количественный учет "отпущенной продукции" в силу ее специфичности, практически невозможно.Экономической обоснованности во введении индивидуальных тарифных планов нет, считает исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Несколько лет назад в некоторых регионах в качестве эксперимента вводились социальные нормы потребления различных видов коммунальных благ, но они оказались экономически нецелесообразными, к тому же вызвали протест населения.Более значимой проблемой для сектора остается непрозрачность. Сегодня государство контролирует только относительный рост тарифов. При этом стоимость одних и тех же ресурсов может существенно различаться даже внутри одного региона."Целесообразно добиться установки автоматических систем учета ресурсов во всех домохозяйствах. Это позволит повысить прозрачность расходования средств в ЖКХ и сделать плату за различные услуги в регионах сопоставимой", — считает эксперт.