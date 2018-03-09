Актер театра Современник Михаил Ефремов сорвал постановку спектакля Не становись чужим Самарского театра оперы и балета, в которой он исполняет главную роль. Подробностями с премьеры спектакля, прошедшей 7 марта, зрители делятся в соцсетях.

Актер театра "Современник" Михаил Ефремов сорвал постановку спектакля "Не становись чужим" Самарского театра оперы и балета, в которой он исполняет главную роль. Подробностями с премьеры спектакля, прошедшей 7 марта, зрители делятся в соцсети Instagram.Со слов пользователей, спектакль задержали на полчаса, а когда выступление все же началось, Ефремова было практически не слышно. Когда же один из зрителей попросил артиста говорить громче, тот рассердился, стал делать публике замечания и ругаться на зрителей матом. Как пишут зрители, артист "был катастрофически пьян", произносил "несвязный текст" и шатался, а в конце спектакля "практически убежал со сцены со словами: "Самара, спасибо, что дотерпели".Публикация от Дорофеева Екатерина (@ekaterinaeva81) Мар 7, 2018 в 10:41 PST"Ефремов абсолютно пьян, матерится со сцены на зрителя, который сделал замечание, что не слышно, несет несвязный текст, шатается, на тех, кто уходит кричит "ну и валите", — написала одна из зрительниц. — Из-за того, что он не говорит не то что фразы, а целые монологи, уловить смысл в принципе невозможно. В зале чувствуется явное недовольство. 3 часа этой вакханалии. Занавес! Завтра 8 Марта!"