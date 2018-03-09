Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала об отношениях с серебряной призеркой Олимпиады в Корее Евгенией Медведевой. Похоже, их ждет долга плодотворная работа вместе.

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала об отношениях с серебряной призеркой Олимпиады в Корее Евгенией Медведевой. Похоже, их ждет долга плодотворная работа вместе.Судя по всему, скандал с возможным уходом Медведевой от Тутберидзе, который раздули СМИ, никак не повлиял на отношение тренера к ее подопечной. Наставница заявила, что относится к молодой спортсменке как к дочери."Она со мной сколько часов, сколько лет, сколько времени провела. Наверное, я ее даже где-то больше воспитывала", – отметила тренер в беседе с корреспондентом Первого канала.Материал дополняется