Бывшая участница шоу Дом-2 Елена Степунина рассказала о восстановлении после курсов химиотерапии. Похоже, что звезду буквально мучают изменения внешности.

Бывшая участница шоу "Дом-2" Елена Степунина рассказала о восстановлении после курсов химиотерапии. Похоже, что звезду буквально мучают изменения внешности.Полное печали обращение Степунина оставила в социальной сети Instagram. Она поделилась с подписчиками горем: реабилитация ей дается очень непросто.Всему виной практически полное отсутствие волос. "Уж поверьте каждой девочке в любой ситуации хочется быть секси. И не говорите, что и с короткими мне ок (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", – категорично заявляет она.Степунина призналась, что ей очень не хватает утраченной красоты. "Больше всего я тоскую именно по длинным темным волосам", – добавила она.В беседе с подписчиками Степунина отметила, что крайне недовольна и своей фигурой. "Тоже толстушка стала" – сокрушается бывшая участница телестройки.Пользователи Сети пытаются подбодрить звезду. "Леночка, с наступающим!!! А волосы и фигура -это полная фигня!!! Главное -Вы очень красивый ЧЕЛОВЕК!!!", – считает один из подписчиков. "Класс Лена а какие брови", – восхищается снимком другой.