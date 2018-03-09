Бывшая участница шоу Дом-2 Елена Степунина рассказала о восстановлении после курсов химиотерапии. Похоже, что звезду буквально мучают изменения внешности.
Бывшая участница шоу "Дом-2" Елена Степунина рассказала о восстановлении после курсов химиотерапии. Похоже, что звезду буквально мучают изменения внешности.
Полное печали обращение Степунина оставила в социальной сети Instagram. Она поделилась с подписчиками горем: реабилитация ей дается очень непросто.
Всему виной практически полное отсутствие волос. "Уж поверьте каждой девочке в любой ситуации хочется быть секси. И не говорите, что и с короткими мне ок (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", – категорично заявляет она.
Степунина призналась, что ей очень не хватает утраченной красоты. "Больше всего я тоскую именно по длинным темным волосам", – добавила она.
В беседе с подписчиками Степунина отметила, что крайне недовольна и своей фигурой. "Тоже толстушка стала" – сокрушается бывшая участница телестройки.
Пользователи Сети пытаются подбодрить звезду. "Леночка, с наступающим!!! А волосы и фигура -это полная фигня!!! Главное -Вы очень красивый ЧЕЛОВЕК!!!", – считает один из подписчиков. "Класс Лена а какие брови", – восхищается снимком другой.