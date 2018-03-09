Полицейские вручили жительницам района цветы, а так же разместили на информационных стендах листовки с поздравлениями...

Участковые уполномоченные отдела ОМВД России по г. Москве по району Северное Медведково поздравили местных жительниц с Международным женским днем.В преддверии 8 марта участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по району Севернее Медведково г. Москвы капитан полиции А.В. Данилин, капитан полиции Д.Г. Купряшкин, а также старший лейтенант полиции А.Г. Арабкин поздравили жительниц своих административных участков с Международным женским днем. При обходе вверенной им территории участковые уполномоченные полиции вручили жительницам района цветы, а также разместили на информационных стендах листовки с поздравлениями, в которых содержатся не только добрые пожелания, но и важная и необходимая информация.Пресс-служба УВД по СВАО(495)616-06-29