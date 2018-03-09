Букинист приходит к своему другу, проверить, нет ли у него чего-нибудь, что могло бы подойти для коллекции.
- Вот, недавно выкинул довольно старую Библию, - говорит друг, - она у меня валялась черт знает с какого года.
- А кто издатель, ты не смотрел?
- Какой-то Гут... , Гутен...
- Гутенберг??!!
- Да, точно, Гутенберг!
- Что же ты наделал! Это же первая печатная книга, за нее тебе бы дали миллионы долларов!
- Ну, не знаю... Мою бы и за ломаный грош никто не купил. Она была вся исчиркана пометками, а какой-то идиот исписал все поля своими примечаниями, да еще и подписался: "Мартин Лютер".
еще анекдот!