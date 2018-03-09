Украинские политики продолжают критиковать новый польский закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни.

Украинские политики продолжают критиковать новый польский закон о запрете пропаганды "бандеровской" идеологии и отрицание Волынской резни. Отныне за высказывания об участии поляков в Холокосте и работе на нацистов можно сесть в тюрьму на срок до трех лет.Вице-премьер Украины Павел Розенко в интервью телеканалу Zik выказал недовольство термином "Малопольша", который используется в польском законе. Розенко сравнил его с высказыванием "Крым был и будет российским!"."Как реагировать нам, украинцам, когда в закон про Институт национальной памяти Польши, я не скажу про преследование украинцев, я скажу про то, что вводится термин "Восточная Малопольша". В закон Польши!" — заявил политик.Розенко уверен в специальном нагнетании в Польше "открытой антиукраинской истерии".Ранее лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что поляки претендуют на часть украинской территории. Об этом свидетельствует то, что термин "Восточная Малопольша" относится к Галичине и Волыни.В последние годы отношения Украины и Польши обострились на фоне роста националистических настроений.