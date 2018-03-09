Заместитель командира 3 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО подполковник полиции Игорь Митрофанов поздравил автолюбительниц...

В Международный женский день в рамках Всероссийской акции «Цветочный патруль» инспекторы 3 батальона ДПС ГИБДД УВД по ЦАО поздравляли замечательных и милых женщин на дорогах в центре столицы.Так, заместитель командира 3 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО подполковник полиции Игорь Митрофанов поздравлял автолюбительниц с Международным женским праздником 8 Марта и вручал им букеты весенних цветов. Также он желал всем дамам безопасных дорог и напоминал об обязательном применении ремней безопасности.Женщины были приятно удивлены галантностью автоинспектора, цветы от сотрудника ДПС были для них сюрпризом. В ответ они дарили лучезарные улыбки и обещания быть аккуратными на дорогах и не нарушать Правила дорожного движения.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60