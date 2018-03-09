Участники акции протеста в центре Киева, организованной партией экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили Движение новых сил, прорвались к памятнику Тарасу Шевченко. Они намерены не дать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику украинскому поэту, день рождения которого отмечается 9 марта.

Участники акции протеста в центре Киева, организованной партией экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил", прорвались к памятнику Тарасу Шевченко. Они намерены не дать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику украинскому поэту, день рождения которого отмечается 9 марта.На Украине в этот день традиционно проходят торжественные мероприятия с участием высшего руководства страны. В этот раз у парка Шевченко с утра проходит митинг против действующей украинской власти, передает РИА Новости.По сообщениям украинских СМИ, протестующие прорвались внутрь парка, полиция вмешаться не успела. Сообщается, что периметр парка оцеплен бойцами Нацгвардии, а все парковые дорожки и входы перекрыты забором. Пока обстановка остается спокойной.Уже с утра парк Шевченко был окружен полицией, внутрь пускали только силовиков и журналистов. Однако несколько десятков митингующих прошли в парк в обход металлоискателей и рамок, устроив там акцию у памятника Шевченко.