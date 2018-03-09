На праздничное мероприятие были приглашены руководители, сотрудники, слушатели и ветераны Центра.

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. На праздничный концерт были приглашены руководители, сотрудники, слушатели и ветераны Центра.Открыл торжественное мероприятие начальник Центра полковник полиции Вячеслав Ипполитов. От ветеранской организации женщин поздравил член Совета ветеранов ГУ МВД России по г. Москве, председатель Совета ветеранов Центра подполковник милиции в отставке Николай Трясоруков.В праздничном концерте, подготовленном сотрудниками и слушателями Центра, приняли участие студенты Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша) номерами эквилибристики, жонглирования и акробатики. Все песни, стихи, поздравления и яркие номера в этот день были посвящены прекрасной половине.ЦПП ГУ МВД России по г. Москве