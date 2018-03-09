На праздничное мероприятие были приглашены руководители, сотрудники, слушатели и ветераны Центра.
В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. На праздничный концерт были приглашены руководители, сотрудники, слушатели и ветераны Центра.
Открыл торжественное мероприятие начальник Центра полковник полиции Вячеслав Ипполитов. От ветеранской организации женщин поздравил член Совета ветеранов ГУ МВД России по г. Москве, председатель Совета ветеранов Центра подполковник милиции в отставке Николай Трясоруков.
В праздничном концерте, подготовленном сотрудниками и слушателями Центра, приняли участие студенты Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша) номерами эквилибристики, жонглирования и акробатики. Все песни, стихи, поздравления и яркие номера в этот день были посвящены прекрасной половине.
ЦПП ГУ МВД России по г. Москве