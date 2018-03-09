В Дагестане произошло ЧП – мужчина застрелил двух бойцов Росгвардии. В настоящее время он задержан, его допрашивают. По предварительным данным, причиной стал конфликт на бытовой почве.

В Дагестане произошло ЧП – мужчина застрелил двух бойцов Росгвардии. В настоящее время он задержан, его допрашивают.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный информированный источник, инцидент случился в селе Герга Каякентского района республики. По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из них начал стрелять. По словам источника, к незаконным вооруженным формированиям задержанный отношения не имеет.