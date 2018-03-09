В торжественной обстановке девочкам, впервые получившим документ, также вручили презенты в честь Международного женского дня.

6 марта текущего года во Дворце молодежи в городе Гусь-Хрустальный состоялось вручение паспортов гражданина Российской Федерации. В торжественной обстановке заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» подполковник внутренней службы Константин Крупский и глава города Алексей Соколов вручили первые документы десяти юным жительницам города, достигшим 14-летнего возраста.Представители администрации и полиции поздравили девушек с наступающим праздником, началом важного и ответственного жизненного этапа в жизни, призвали их быть законопослушными гражданами своей страны. Вместе с поздравлениями девушкам были вручены памятные подарки.Участники мероприятия оценили значимость момента и обратились к организаторам со словами благодарности за необычную и запоминающуюся церемонию.Кроме этого, на данном праздничном мероприятии глава города вручил благодарственные письма начальнику отделения по делам несовершеннолетних майору полиции Ирине Зотовой и старшему следователю следственного отдела майору юстиции Оксане Ширковой, отметив, что сотрудницы полиции, несмотря на непростую работу, остаются милыми и очаровательными женщинами.Аналогичное мероприятие состоялось и в Меленковском районе. Начальник отдела по вопросам миграции майор полиции Денис Ларин вручил трем подросткам первый важный документ в жизни и цветы в честь праздника, пожелав оставаться красивыми, женственными, быть достойными, гражданами страны, хранить и приумножать традиции района.