09.03.2018

2018-03-09 15:00:26

В Подмосковье три человека погибли от отравления газом

В Талдомском районе Подмосковья были обнаружены трупы трех человек. Двое взрослых и ребенок погибли в результате отравления угарным газом.



На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства трагедии устанавливаются, передает Life.ru.