Прямой эфир. Показуют банкет в Киеве. Подают десерт с золотыми ложечками.
Кучма увидал такое, схватил телефон, звонит Януковичу:
- Слушай, укради для меня ложечку.
Янукович (на камеру):
- Вот эти руки никогда не воровали!!!
Звонит Ющенко с такой же просьбой.
- Рад бы помочь - но для себя уже украл (на камеру похлопал карман пиджака)
Звонит Тимошенко:
- Юленька, хоть ты мне помоги, Янукович отказал, Ющенко себе украл...
- Украл? А куда положил?
- В правый карман пиджака.
- Тогда нет проблем. Украду.
Кладет телефон, встает, бьет ложкой по бокалу и говорит:
- Уважаемые коллеги. Минутку внимания. Вот я беру эту золотую ложечку.
Кладу себе в сумочку (Подходит к Ющенко) И как вы думаете, где она оказалась???
еще анекдот!