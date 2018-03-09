В южнокорейском Пхенчхане 9 марта открылась зимняя Паралимпиада. Об этом на Олимпийском стадионе объявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин .

В южнокорейском Пхенчхане 9 марта открылась зимняя Паралимпиада. Об этом на Олимпийском стадионе объявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин ."XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане объявляю открытыми", — заявил Мун Чжэ Ин, которого цитирует ТАСС. Паралимпиада будет длиться 10 дней, по ходу которых будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.Российские спортсмены будут выступать на Играх под нейтральным флагом. Делегацию нашей страны на церемонии открытия представляла делегация из 36 человек. Флаг Международного паралимпийского комитета (МПК), с которым прошли россияне, нес южнокорейский волонтер Ли Ён Су.