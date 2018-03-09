При входе в Управление женщины попадали в атмосферу праздника. Всем дарили букеты весенних цветов...

При входе в Управление женщины попадали в атмосферу праздника. Всем дарили букеты весенних цветов.Руководство округа и председатель Общественного совета Мария Сорокина вручали дамам букеты тюльпанов, собирая их лучезарные улыбки.Помощник начальника Управления по работе с личным составом Сергей Солод, председатель Совета ветеранов УВД Неля Нечаева выразили слова благодарности сотрудницам полиции. Им пожелали крепкого неиссякаемого здоровья и радости не только в этот праздничный день, но и в будничной жизни, семейного благополучия, успехов на службе и весны в душе!Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60