На сцене с народными хореографическими композициями выступали дети разных возрастов, а также известные артисты проектов «Голос», «Народный артист»...

В актовом зале Управления внутренних дел по СВАО состоялся праздничный концерт по случаю Международного женского дня.На праздничном концерте присутствовали более 150 сотрудниц. Среди гостей были вдовы и матери погибших сотрудников, воспитанники подшефного детского дома «Алые паруса», представитель Совета ветеранов при УВД Александр Яровиков, члены Общественного и Женского советов при УВД по СВАО.Поздравительную речь произнес начальник УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Василий Петрунин. Полковник полиции поздравил сотрудниц с Международным женским днём, высоко оценив нелегкий труд прекрасной половины. Начальник УВД по СВАО поблагодарил сотрудниц каждого отдела Управления, пожелал крепкого здоровья, благополучия и женского счастья.Также прекрасную половину поздравила начальник ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции, председатель Женского совета Ирина Коновальцева. Она пожелала всем сотрудницам УВД процветания, достатка и семейного благополучия.Праздничный концерт продолжил Московский городской творческий коллектив хореографический ансамбль «Дружба». На сцене с народными хореографическими композициями выступали дети разных возрастов, а также известные артисты проектов «Голос», «Народный артист». Праздничная атмосфера не оставила никого равнодушным.По окончании концерта сотрудников и гостей угощали вкусной и полезной кашей полевой кухни.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29