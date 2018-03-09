На сцене с народными хореографическими композициями выступали дети разных возрастов, а также известные артисты проектов «Голос», «Народный артист»...
В актовом зале Управления внутренних дел по СВАО состоялся праздничный концерт по случаю Международного женского дня.
На праздничном концерте присутствовали более 150 сотрудниц. Среди гостей были вдовы и матери погибших сотрудников, воспитанники подшефного детского дома «Алые паруса», представитель Совета ветеранов при УВД Александр Яровиков, члены Общественного и Женского советов при УВД по СВАО.
Поздравительную речь произнес начальник УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Василий Петрунин. Полковник полиции поздравил сотрудниц с Международным женским днём, высоко оценив нелегкий труд прекрасной половины. Начальник УВД по СВАО поблагодарил сотрудниц каждого отдела Управления, пожелал крепкого здоровья, благополучия и женского счастья.
Также прекрасную половину поздравила начальник ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции, председатель Женского совета Ирина Коновальцева. Она пожелала всем сотрудницам УВД процветания, достатка и семейного благополучия.
Праздничный концерт продолжил Московский городской творческий коллектив хореографический ансамбль «Дружба». На сцене с народными хореографическими композициями выступали дети разных возрастов, а также известные артисты проектов «Голос», «Народный артист». Праздничная атмосфера не оставила никого равнодушным.
По окончании концерта сотрудников и гостей угощали вкусной и полезной кашей полевой кухни.
Пресс-служба УВД по СВАО
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