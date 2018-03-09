От лица всего мужского состава начальник Управления Шамиль Сибанов пожелал женщинам тепла и взаимопонимания в семье, крепкого здоровья, спокойной службы...

В преддверии Международного женского дня в Управлении внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому округу было по-весеннему празднично – личный состав УВД по ТиНАО подарил сотрудницам заряд хорошего настроения, поздравляя с женским днем.При входе в здание девушек встречал саксофонист и стоял аппарат мгновенного фото, где представительницы прекрасного пола могли под звуки музыки сфотографироваться на память и подарить себе и коллегам отличное настроение.В актовом зале начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов поздравил женщин с наступающим праздником. К поздравлениям также присоединились заместитель начальника Управления Александр Кудряшов, заместитель начальника полиции по оперативной работе Алексей Мезев, заместитель начальника по охране общественного порядка Виталий Зубехин и член Общественного совета при УВД по ТиНАО Александр Осипов.От лица всего мужского состава Шамиль Сибанов пожелал женщинам тепла и взаимопонимания в семье, крепкого здоровья, спокойной службы и не забывать о самом главном предназначении женщины - быть мамой, хозяйкой и хранительницей домашнего очага.В оздоровительном комплексе «Ватутинки» был организован праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. В программе были представлены вокальные и танцевальные номера творческого коллектива Российского университета дружбы народов (РУДН). Концерт прошел в теплой, дружеской атмосфере.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79