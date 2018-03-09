В Горном районе Якутии столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и грузовая машина КАМАЗ.

В Горном районе Якутии столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и грузовая машина КАМАЗ. По уточненным данным, в автобусе ехали 14 пассажиров. На месте погибли трое, еще один скончался позднее, пишет ТАСС.Один из пострадавших в ДТП находится в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести. Для оказания квалифицированной помощи пострадавшим врачи консультируются в Республиканском центре экстренной медицинской помощи. При необходимости больных смогут вывезти вертолетом. Среди пострадавших есть 7-летний ребенок. Его здоровье не вызывает у врачей опасений.Следователи республиканского управления Следственного проводят проверку по факту ДТП. Пока известно, что у владельца автобуса не было разрешения на перевозку пассажиров. ДТП произошло около 13:00 на 143 километре федеральной автодороги "Вилюй".