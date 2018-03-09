В Кремле в честь 8 марта прошло шоу известного модельера Валентина Юдашкина. Звезды шоу-бизнеса устроили негласное соревнование: пользователи сети определили, чей наряд оказался лучше.

В Кремле в честь 8 марта прошло шоу известного модельера Валентина Юдашкина. Звезды шоу-бизнеса устроили негласное соревнование: пользователи сети определили, чей наряд оказался лучше.Фаворитом вечера стала певица Валерия. Ее необычный внешний вид вызвал восхищение у публики. Фотографию с мероприятия она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram."Весна для нас традиционно начинается именно с этого мероприятия", – подписала снимок она. Для торжественного мероприятия звезда выбрала наряд в черно-белый наряд, который подчеркивает ее великолепные формы."Сногсшибательная фотография", – пишет один из подписчиков. "Валерия как всегда прекрасна", – восхищается другой.Пользователи считают, что певица в этом конкурсе побила всех дам, которые присутствовали на вечере. Она затмила даже Кристину Орбакайте, которая пришла на праздник в более откровенном наряде.Материал дополняется