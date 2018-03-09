Актер Алексей Панин угодил в новый скандал из-за видео, которое выложила в Сеть его дочь Анна. На артиста набросились с критикой.

Актер Алексей Панин угодил в новый скандал из-за видео, которое выложила в Сеть его дочь Анна. На артиста набросились с критикой.Один из ударов по Панину пришелся от члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадима Манукяна. По его словам, то, что маленькая девочка катает по магазину тележку с пивом, выглядит не так уж безобидно."Сегодня ему дочка за пивом бегает со счастливым лицом, а завтра она сигарет папочке из магазина принесет? И все так радужно и весело. А на самом деле, что с ребенком будет дальше? Куда подобное "шутливое" воспитание ее заведет?" – вопрошает он. В беседе с корреспондентом Dni.Ru Манукян выразил надежду, что этим случаем заинтересуются органы опеки.Других пользователей сети скандальный ролик возмутил не меньше. "Бедная Девочка!!!! Растет Пацанкой!!! не будет у девочки уже Хорошей Женской Судьбы– куда смотрит мама???(((( (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из комментаторов. "Придурок конченный", – опустился до откровенных оскорблений другой.Напомним, что общественность возмутил видеоролик, который появился на личной странице дочери Панина. Анна прошлась по магазину с детской тележкой, полной банок и бутылок с пивом.При этом, судя по всему, Панина происходящее только развеселило. "За хлебушком сходила?" – спросил он дочь, не сдерживая смех.