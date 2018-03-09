Скучно начинать каждый раз политический обзор с погоды – но никуда от нее не деться. Знаменитый петербургский писатель-сатирик Семен Альтов как-то заметил что москвичи следят за погодой так внимательно, словно им завтра на работу в поле или на охоту. Снегопады, бураны – а по радио талдычат что мол это уже весна и все будет хорошо. Такой вот разрыв между видимым и слышимым.

Скучно начинать каждый раз политический обзор с погоды – но никуда от нее не деться. Знаменитый петербургский писатель-сатирик Семен Альтов как-то заметил что москвичи следят за погодой так внимательно, словно им завтра на работу в поле или на охоту. Снегопады, бураны – а по радио талдычат что мол это уже весна и все будет хорошо. Такой вот разрыв между видимым и слышимым.Но как известно в передовой России в отличии от замшелой Европы весна начинается прямо первого марта а не двадцать первого, в день весеннего равноденствия. Нет, про равноденствие мы слышали, но это нам не указка. У нас главное – весна политическая. Конечно она связана с выборами президента, которые как раз близки ко дню равноденствия, но ждать мы не любим. И политическая весна в этом сезоне началась аккурат в начале весны календарной.Первым ударом грома среди еще низких по-зимнему небес прозвучало заявление Президента РФ о принципиально новом гиперзвуковом ядерном оружии. Заявление было оглашено в Послании Федеральному собранию, но сильное впечатление произвело вовсе не среди отечественных парламентариев а скорее у их западных коллег. Некоторые не поверили, другие сказали что наоборот все знали заранее и тут нет ничего нового – тем самым подтвердив правдивость заявленного. Кто-то уверял что шок не меньше чем от полета первого спутника Земли, вспоминали и пресловутую "Кузькину мать" Хрущева, словом наступил разброд и шатание. Французы даже захотели выйти из НАТО, ну это у них часто бывает – то же самое произошло в 1966 году, когда Леонид Брежнев продемонстрировал Де Голлю новейшие ракеты. Мужественный генерал поинтересовался: "И на Париж направлена такая ракета?" На что получил ответ: "Ну что вы, господин генерал, – не эта". И после этого визита Франция быстро вышла из Атлантического союза.Но это было только начало. Кроме военной жизни есть и мирная, в ней важную роль играет газоснабжение, особенно зимой. И тут "Газпром" заявил что снимает Украину с довольствия. Больше никакого газа, так как Стокгольмский арбитраж проявил свою необъективность и присудил "Нафтогазу" пару лишних миллиардов у.е. – под лозунгом что Украина дескать и так много страдает. "Незалежная" у нас вообще профессиональная страдалица и вымогательница, но этому был положен конец. Думается что конец был бы положен даже и без проигранного коммерческого спора – почему вообще мы должны снабжать "голубым золотом" клиентов США и ЕС? Сколь веревочке не виться, а когда-нибудь весна придет. Но весна морозная – хохлам остается только интенсивнее прыгать на майдане чтоб согреться. И вообще экономить и мерзнуть. Президент Порошенко их к этому призвал, а Госдеп похвалил. Ну и славно.Кое-что началось еще раньше, до марта. Некоторые поползновения следственных органов в отношении передовой творческой театральной интеллигенции, ранее бывшей "священной коровой", аресты сребролюбивых министров и губернаторов встряхнули дремотное бытие. Но у нас пока не выйдешь на международную арену – никто не заметит. А на этой арене мы стали резко указывать американцам что они неправы. И что никаких переговоров между Лавровым и Тиллерсоном может и не будет но запрос-то американская сторона получала, пусть не врут и глаза не отводят. А то в следующий раз напишем в твиттере. И что по "оранжевому" перевороту на Украине Штаты нас нагло обманули. Словом начали резать правду-матку так, как бывает только перед войной. Тоже конечно признак нашего весеннего наступления в дипломатической сфере. А то Крым взяли на шпагу – а в моральном отношении решили оставаться в том же окружении членов G7 пока нас оттуда не поперли. Словом закрытая прежде закулиса мировой политики на потеху публике становится все более обнаженной.Ну а что может быть впереди – тут поле для фантазии. Можно например выйти и с высокой трибуны объявить военный всенародный займ для установления паритета с агрессивным блоком НАТО в кратчайшие сроки. Можно сделать "Народный фронт" правящей партией. Можно вообще объявить национализацию и заодно воссоздать пионерскую организацию. И Госплан СССР к тому же – под новым, более прогрессивным названием типа "Федеральное Агентство по координации деятельности госкомпаний" и обязательно с резиденцией в Москва-сити. Сейчас очень важна обертка, она позволяет преподнести публике даже то что ей может и не понравиться. Но что бы там ни было впереди – впечатление будет огромным, граждане отвыкли от новизны и наступлений на запад во всех смыслах.Словом как ни крути а весна наступит, в том числе и политическая. Но только не "оттепель" а прямо буря обновления. Как начнут обновлять, безжалостно расставаясь с тем что устарело – так и прямо не остановишь. Но что поделать, более четверти века ждали что курс Горбачева-Ельцина на гласность и демократию, как бы это сказать помягче, слегка скорректируют. Как выразился кто-то из великих "будет все как ты захочешь – но не так как ты это себе представляешь". Не все представляли себе такие решительные приметы обновления – но вот началось, лед тронулся, господа присяжные. Согласно поговорке, будем посмотреть.