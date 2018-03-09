Полузащитник молодежной команды (игроки не старше 19 лет) французского футбольного клуба Тура Тома Родригес найден мертвым в собственном доме. Смерть юного футболиста наступила в ночь на 9 марта. Подробности и причины смерти не сообщаются. Ближайший матч команды перенесен.

Полузащитник молодежной команды (игроки не старше 19 лет) французского футбольного клуба "Тура" Тома Родригес найден мертвым в собственном доме. Смерть юного футболиста наступила в ночь на 9 марта. Подробности и причины смерти не сообщаются. Ближайший матч команды перенесен."Клуб выражает свои глубокие соболезнования семье, близким, всем товарищам по команде Тома, его друзьям, и выражает им всю поддержку в эти трудные времена", — говорится в сообщении на официальном сайте команды.